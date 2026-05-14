Venerdì 15 maggio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.



Al centro della puntata, ancora il giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi.



Gli indizi raccolti dalla Procura di Pavia potrebbero essere ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi: l’analisi in studio per fare chiarezza, tra audio, intercettazioni, nuovi dettagli e testimonianze inedite.



Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.