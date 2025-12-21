Il terzo appuntamento del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario .

Dopo la vincita da un milione di euro di Vittoria della scorsa settimana, domenica 21 dicembre su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo .

Chi vuol essere milionario, chi ha vinto la puntata del 21 dicembre

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la terza puntata

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Federico, Mauro e Sara.

Federico è il terzo classificato ed è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente posiziona il suo "traguardo" a 70mila euro.

Alla settima domanda da 150mila euro, Federico decide di utilizzare lo "switch" e, dopo aver letto la nuova domanda, chiama suo fratello dal pubblico. Nonostante gli aiuti, Federico sbaglia la risposta e si ferma con una qualifica di 150mila euro.

Dopo Federico, anche Mauro e Sara affrontano la scalata verso il milione. Se uno dei due riuscirà a raggiungere o superare il traguardo di Federico, si aggiudicherà la vittoria.

Mauro arriva alla sesta domanda da 100mila euro e sbaglia la risposta. In questo modo, il campione in carica rimane Federico.

Sara, prima classificata alle qualificazioni, è l'ultima concorrente ad affrontare la scalata verso il milione. Anche Sara non riesce a rispondere alla domanda numero sei da 100mila euro dando così la vittoria a Federico.

Nella terza puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, Federico torna a casa con un montepremi di 100mila euro.

