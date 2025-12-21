La puntata integrale del 22 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz consegna a Goksu la pistola di Ceylin e le chiede di verificare se il proiettile è stato esploso con quell' arma, ricevendo conferma positiva dal medico legale.
Nel frattempo, Ceylin e Ilgaz vivono i primi momenti di quotidianità con Mercan ed Elif, Aylin e Gul vanno a trovare la bambina.