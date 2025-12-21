Catalogo
LA PUNTATA22 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 22 dicembre in streaming

La puntata del 22 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 22 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 22 dicembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz consegna a Goksu la pistola di Ceylin e le chiede di verificare se il proiettile è stato esploso con quell' arma, ricevendo conferma positiva dal medico legale.

Nel frattempo, Ceylin e Ilgaz vivono i primi momenti di quotidianità con Mercan ed Elif, Aylin e Gul vanno a trovare la bambina.

