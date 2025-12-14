Dopo aver letto la nuova domanda, chiama l'aiuto della sua amica Tina e riesce a rispondere correttamente alla domanda da 200mila euro.

La donna affronta la scalata verso il milione senza grandi difficoltà o esitazioni. Alla domanda numero 8, la concorrente sceglie di utilizzare lo switch e cambiare la domanda.

Vittoria da Milano è la terza classificata ed è la prima ad affrontare la scalata verso il milione. Sceglie come "livello paracadute" (la vincita al di sotto della quale non si potrà più scendere) quello da 300mila euro.

Dopo le qualificazioni, Mattia, Marco e Vittoria sono i tre finalisti della seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo .

Scopriamo chi ha vinto un milione di euro .

Nella seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo , andata in onda domenica 14 dicembre , un concorrente riesce a leggere l'ultima domanda del game-show e a vincere un milione di euro.

Chi vuol essere milionario, Vittoria vince 1 milione di euro

Chi vuol essere milionario, la domanda da un milione di euro

Vittoria arriva a leggere l'ultima domanda da un milione di euro, ma non ha più aiuti da utilizzare.

"Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione. Quale romanzo inizia così?", è la domanda da un milione di euro letta da Gerry Scotti.

In soli tre minuti, Vittoria risponde alla domanda e accende Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. La risposta è corretta e Vittoria vince un milione di euro.

Chi vuol essere milionario, la seconda domanda da un milione di euro

Dopo Vittoria, anche Marco e Mattia affrontano la scalata verso il milione. Se uno dei due riuscirà a vincere un milione di euro, si aggiudicherà la vittoria.

In una puntata piena di emozioni e colpi di scena, anche Marco arriva a leggere la domanda da un milione di euro.

"Quale grande personaggio avrebbe detto, come ultime parole in punto di morte: I soldi non possono comprare la vita?". Marco accende Steve Jobs, ma la risposta corretta è Bob Marley.

Mattia, primo classificato alle qualificazioni, affronta la scalata verso il milione, ma si ferma alla domanda numero 8 da 200mila euro.

Chi vuol essere milionario?, chi è Vittoria che ha vinto un milione di euro

Al termine della puntata, Vittoria festeggia la vincita insieme a Gerry Scotti. "È stata un'esperienza indimenticabile e molto divertente. Non credevo di arrivare in fondo", dichiara la concorrente visibilmente emozionata.

"È stato un piacere conoscerti. Insieme ai tuoi avversari ci hai regalato una serata indimenticabile di Chi vuol essere milionario", aggiunge il conduttore.

Vittoria ha insegnato al conservatorio di Mantova ed è sposata da 35 anni. La concorrente ha lavorato anche in Rai come consulente musicale.

