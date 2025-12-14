La puntata integrale del 15 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Filiz e Dilek vanno davanti al giudice: per Filiz viene disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Dilek viene rilasciata in attesa del processo.
Nel frattempo, Ceylin affronta Filiz dicendole che ormai per lei è finita e che Mercan tornerà a vivere nella sua casa con i suoi veri genitori.