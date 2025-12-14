Catalogo
LA PUNTATA15 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 15 dicembre in streaming

La puntata del 15 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 15 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 15 dicembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Filiz e Dilek vanno davanti al giudice: per Filiz viene disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Dilek viene rilasciata in attesa del processo.

Nel frattempo, Ceylin affronta Filiz dicendole che ormai per lei è finita e che Mercan tornerà a vivere nella sua casa con i suoi veri genitori.

