LA PUNTATA15 dicembre 2025

Chi vuol essere milionario - Il torneo, la seconda puntata del 14 dicembre

La seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, andata in onda domenica 14 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Domenica 14 dicembre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo. La seconda puntata del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario.

In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la seconda puntata

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la seconda puntata

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Mattia, Marco e Vittoria.

Vittoria da Milano è la terza classificata ed è la prima ad affrontare la scalata verso il milione. La concorrente riesce ad arrivare a leggere la domanda da un milione di euro.

Gerry Scotti legge la domanda da un milione di euro per Vittoria: "Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione. Quale romanzo inizia così?".

Vittoria vince 1 milione di euro

In pochi minuti e senza aiuti da utilizzare, Vittoria risponde alla domanda e accende Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. La risposta è corretta e Vittoria vince un milione di euro.

Dopo Vittoria, anche Marco e Mattia affrontano la scalata verso il milione. Se uno dei due riuscirà a vincere un milione di euro, si aggiudicherà la vittoria.

In una puntata ricca colpi di scena, anche Marco arriva a leggere la domanda da un milione di euro: "Quale grande personaggio avrebbe detto, come ultime parole in punto di morte: I soldi non possono comprare la vita?".

Senza aiuti a disposizione, Marco accende Steve Jobs, ma la risposta esatta è Bob Marley.

Mattia, primo classificato alle qualificazioni, affronta la scalata verso il milione, ma si ferma alla domanda numero numero 8 da 200mila euro.

Al termine della puntata, Vittoria è la vincitrice della seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il torneo ed è la prima concorrente a vincere un milione di euro in questa nuova edizione del game show.

