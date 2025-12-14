LA PUNTATA 15 dicembre 2025

Domenica 14 dicembre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo. La seconda puntata del game show condotto da Gerry Scotti è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.



Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario. In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte numerose novità. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale. Solo i tre migliori giocheranno alla scalata al milione in competizione tra di loro.

Chi vuol essere milionario, chi ha vinto la seconda puntata

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la seconda puntata I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo, sono Mattia, Marco e Vittoria. Vittoria da Milano è la terza classificata ed è la prima ad affrontare la scalata verso il milione. La concorrente riesce ad arrivare a leggere la domanda da un milione di euro. Gerry Scotti legge la domanda da un milione di euro per Vittoria: "Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione. Quale romanzo inizia così?".

Chi vuol essere milionario, Vittoria vince 1 milione di euro