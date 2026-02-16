Domenica 15 febbraio su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto il 15 febbraio

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Marco, Elena e Matteo.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Marco da Verona è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un ingegnere e pone il suo "paracadute" a 100mila euro. Marco risponde correttamente alla domanda da 100mila euro, ma sbaglia la domanda da 150mila euro sul luogo dove si fanno più docce al mondo.

Dopo Marco, è il turno di Elena, fisioterapista di Arezzo. Elena arriva al traguardo da 100mila, pareggia con Marco e diventa la nuova campionessa. L'avventura di Elena continua, risponde correttamente alla domanda da 150mila euro e preferisce non rispondere alla domanda da 200mila euro.

Matteo da Serravalle Pistoiese, ricercatore universitario di storia, è il primo classificato delle qualificazioni del torneo. Matteo legge e risponde correttamente alla domanda da 150mila euro e diventa il nuovo campione.

Il percorso di Matteo si ferma alla domanda da 200mila euro sui siti Unesco. Nonostante la risposta sbagliata, è Matteo da Serravalle Pistoiese il campione della puntata del 15 febbraio di Chi vuol essere milionario e vince 150mila euro.

