Demet Ozdemir (Farah), Rastin Paknahad (Krimsah) e Engin Akyurek (Tahir) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio

Mehmet e Tahir scoprono di essere fratelli, separati da bambini dopo l’uccisione dei loro genitori. Superato lo shock, i due si ritrovano e decidono di restare uniti

Intanto Behnam, sempre più assetato di potere, tenta di eliminare lo zio Mahmud per impadronirsi degli affari di famiglia, ma Farah riesce a incastrarlo con un video che lo riprende mentre cerca di ucciderlo.

Per liberare la madre Gulsima, Farah e Tahir mettono in atto un piano: Kerim finge una ricaduta e viene ricoverato, così da costringere Behnam a portare la nonna in Turchia per un presunto trapianto.

Tahir viene arrestato su denuncia pilotata, mentre Behnam porta via Kerim, deciso forse a fuggire.

