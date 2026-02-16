Catalogo
SERIE TV16 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le trame della settimana dal 23 al 27 febbraio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi nella soap opera turca in onda su Canale 5
Demet Ozdemir (Farah), Rastin Paknahad (Krimsah) e Engin Akyurek (Tahir) in una scena di Io sono Farah 2Demet Ozdemir (Farah), Rastin Paknahad (Krimsah) e Engin Akyurek (Tahir) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio

Mehmet e Tahir scoprono di essere fratelli, separati da bambini dopo l’uccisione dei loro genitori. Superato lo shock, i due si ritrovano e decidono di restare uniti

Intanto Behnam, sempre più assetato di potere, tenta di eliminare lo zio Mahmud per impadronirsi degli affari di famiglia, ma Farah riesce a incastrarlo con un video che lo riprende mentre cerca di ucciderlo.

Per liberare la madre Gulsima, Farah e Tahir mettono in atto un piano: Kerim finge una ricaduta e viene ricoverato, così da costringere Behnam a portare la nonna in Turchia per un presunto trapianto.

Tahir viene arrestato su denuncia pilotata, mentre Behnam porta via Kerim, deciso forse a fuggire.

