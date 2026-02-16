Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 23 febbraio all'1 marzo nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 23 febbraio all'1 marzo

Tugce viene portata in ospedale e operata d'urgenza dopo l'aggressione subita: il chirurgo che l’ha operata informa tutti che le condizioni della ragazza sono molto gravi, nonostante il lunghissimo intervento subito.

Eren è disperato e cerca di farsi giustizia da solo per vendicare sua figlia.

Nel frattempo, Ilgaz fa perquisire l’intero palazzo dove è stata aggredita Tugce e trovano un proiettile nel muro. Ilgaz e la scientifica si rendono conto che l’appartamento è stato ripulito, ma non per eliminare prove di una scena del crimine, infatti risultano esserci molte impronte digitali e del sangue.

Ilgaz incalza Cihan per farlo confessare, ma lui si ostina a dire che la testa mozzata ritrovata in mare non appartiene a sua madre. La moglie, invece, durante l’interrogatorio, ammette che la testa appartiene a sua suocera.

Intanto, Yekta fa in modo di incontrare Arzu chiedendo un appuntamento. La ragazza si presenta nell’hotel indicato e trova Yekta e Ceylin che tentano di convincerla a rilasciare una dichiarazione, ma Arzu, spaventata, scappa.

L’infermiere Kartal fugge dall’ospedale con una scusa, dopo aver capito che Tugce lo ha riconosciuto dalla voce.

Tugce viene finalmente trasferita dalla terapia intensiva al reparto, ma il primario informa Eren che la strada per la guarigione è ancora lunga e che non possono dire con certezza se potrà ricominciare a camminare.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE