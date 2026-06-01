Ecco cosa accadrà dall'8 al 14 giugno nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì alla domenica, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dall'8 al 14 giugno

I lavori nel negozio di Biricik sono terminati e scopriamo finalmente chi è il vero amore di Beyazit: una splendida micetta. Nel frattempo, Batu ha chiesto a Idil di raggiungerlo a casa perché ha in mente un piano per farla ingelosire.

Ayten e Aliye sono ospiti a casa di Latif. Aliye, con l'aiuto di Zeynep, manda un messaggio a tutti gli amici e conoscenti di Poyraz e Haziran, chiedendo loro di non avvisare nessuno dei due dell'attuale situazione sull'isola.

Idil mette in atto il suo piano per far ingelosire Batu. Il risultato, però, è che si ingelosisce anche Biricik e decide di raggiungerli per spiarli.

Poyraz fa un patto con Kutay e promette che si allontanerà per sempre da Haziran se lei verrà riassunta. Quando Poyraz torna sull’isola, scopre che il suo boutique hotel sta bruciando e si precipita a salvare le persone che sono dentro.

Il rapimento di Haziran per mano di Sinan ha provocato un terremoto sull'isola: mentre la polizia la cerca in lungo e in largo, Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.

Poyraz cerca Haziran, mentre la polizia, Latif e Fatih sono in cerca di Batu e Idil. Sinan si dirige al molo insieme ad Haziran, in attesa della barca che lo porterà via dall'isola.

Infine, dopo la morte di Sinan, la situazione migliora. Latif incarica Biricik di organizzare una festa e tutti sono al settimo cielo.

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