Ecco cosa accadrà dal 4 all'8 maggio nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 4 all'8 maggio

Zeynep e Latif si preparano alle nozze. Haziran cerca di convincere Poyraz che possono rimediare al loro passato, mentre Melisa continua a seguire i consigli di Gorkem, lasciando Poyraz e Alper a bocca aperta per il suo cambiamento.

Alla festa di matrimonio, Batu fa un’apparizione improvvisa, mandando all’aria l’armonia appena ritrovata tra Poyraz e Haziran. Idil, nel frattempo, cerca disperatamente di conquistare l’attenzione di Poyraz, ma si rende conto che i suoi sforzi sono vani. Accetta la dura realtà che non sarà mai la scelta di Poyraz e decide di lasciar perdere i suoi sentimenti per lui.

Batu, nel frattempo, non ha alcuna intenzione di lasciare l’isola. Si dimostra incredibilmente gentile con tutti i cittadini, Poyraz compreso. Quest’ultimo, però, non si fida del suo comportamento e gli fa capire senza mezzi termini che sospetta che stia tramando qualcosa.

Haziran e Poyraz chiudono la loro serata in spiaggia in modo del tutto inaspettato da parte di Haziran. Il giorno seguente, Poyraz deve consegnare dell’olio a una coppia che vive sull’isola, e Haziran si offre di accompagnarlo.

Idil, falsificando i risultati delle analisi, si fa passare per malata e cerca conforto da Poyraz, che le assicura il suo appoggio. Nel frattempo, Melisa e Haziran si aprono l’una con l’altra e decidono di dichiarare i loro sentimenti ai loro rispettivi amati.

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