Ecco cosa accadrà negli ultimi episodi della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibili il 29 e 30 giugno in streaming su Mediaset Infinity.
La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).
Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di volersi sposare subito e andare a vivere a Istanbul, dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe restare segreta, ma non è così.
Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran. Però, durante i preparativi per la festa di fidanzamento, accade l'inaspettato.
Infine, Poyraz e Haziran si preparano a celebrare le nozze. Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per risolvere i loro conflitti, mentre Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google