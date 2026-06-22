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Be My Sunshine

SERIE TV23 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 23 giugno in streaming

La puntata del 23 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 23 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 23 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Sadik vuole evitare che sua sorella Suzan vada a vivere da lui e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile.

Il suo stratagemma, però, non produce l'effetto sperato, perché Suzan non sembra affatto intenzionata a rinunciare alla sua idea.

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