La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 23 giugno della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Sadik vuole evitare che sua sorella Suzan vada a vivere da lui e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile.

Il suo stratagemma, però, non produce l'effetto sperato, perché Suzan non sembra affatto intenzionata a rinunciare alla sua idea.

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