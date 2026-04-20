Ecco cosa accadrà dal 27 aprile all'1 maggio nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 27 aprile all'1 maggio

Zeynep va a trovare Aliye e litigano furiosamente tanto da strappare una pianta a cui l'anziana donna era molto legata perché regalatale dalla madre di Zeynep e Selma, sua amica del cuore.

Intanto, Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e, furioso, lo raggiunge al molo. I due litigano e Poyraz lo getta in mare.

Latif cerca in tutti i modi di riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, raggiunge il suo obiettivo. Idil utilizza quell'informazione per mettere i bastoni fra le ruote a Haziran.

Hakan viene arrestato, mentre Gorkem scopre che Haziran e Poyraz sono in ospedale, dove Aliye e Zeynep hanno uno scontro.

La rivalità tra Haziran e Idil, che vogliono entrambe conquistare il cuore di Poyraz, trova un

punto d'incontro almeno su un argomento: impedire il matrimonio tra i loro genitori.

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