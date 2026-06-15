Be My Sunshine, le trame dal 22 al 28 giugno

Ecco cosa accadrà dal 22 al 28 giugno nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì alla domenica, in streaming su Mediaset Infinity.
La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).
Gli assistenti sociali sono intenzionati a togliere la bambina ad Hanife e la ragazza vuole scappare dall'isola. Haziran e Poyraz la cercano disperatamente.
Sadik vuole allontanare il pericolo che sua sorella Suzan vada a vivere da lui e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile, ma la sorella non si scoraggia.
Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih in compagnia di Haziran e di Poyraz, Zeynep si lamenta del fatto che, sebbene solo loro quattro sappiano della sua malattia, molta altra gente ne è al corrente.
Intanto, Haziran organizza una festa per il compleanno di Poyraz. Nehir e Okan mettono in pratica un antico rituale e diventano sempre più complici, ma Suzan si oppone al loro rapporto.
Hasan e Nehir entrano in confidenza, il giornalista è incuriosito dall'intelligenza della ragazza e la porta con sé durante un giro sull'isola.
Selma incontra Hasan sull'isola e rimane molto turbata dall'accaduto. Hasan le dice che resterà sull'isola per due giorni e che è venuto per un servizio.
Infine, Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra ma che preferisce andare a studiare a Singapore.
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