Be My Sunshine, le trame dal 22 al 28 giugno

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay ( DayDreamer - Le ali del sogno e The Family ), Nihan Buyukagac ( Brave and Beautiful ).

Gli assistenti sociali sono intenzionati a togliere la bambina ad Hanife e la ragazza vuole scappare dall'isola. Haziran e Poyraz la cercano disperatamente.

Sadik vuole allontanare il pericolo che sua sorella Suzan vada a vivere da lui e, sapendo che è allergica ai gatti, decide di prenderne il più possibile, ma la sorella non si scoraggia.

Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih in compagnia di Haziran e di Poyraz, Zeynep si lamenta del fatto che, sebbene solo loro quattro sappiano della sua malattia, molta altra gente ne è al corrente.

Intanto, Haziran organizza una festa per il compleanno di Poyraz. Nehir e Okan mettono in pratica un antico rituale e diventano sempre più complici, ma Suzan si oppone al loro rapporto.

Hasan e Nehir entrano in confidenza, il giornalista è incuriosito dall'intelligenza della ragazza e la porta con sé durante un giro sull'isola.

Selma incontra Hasan sull'isola e rimane molto turbata dall'accaduto. Hasan le dice che resterà sull'isola per due giorni e che è venuto per un servizio.

Infine, Nehir informa sua madre e Fatih che non andrà più in Inghilterra ma che preferisce andare a studiare a Singapore.