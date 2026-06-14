Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dall'8 al 14 giugno in streaming gratis su Mediaset Infinity, Haziran e Poyraz smascherano Doygun. Batu mette in atto un piano per fa ingelosire Idil.

Latif chiama Poyraz per dirgli che ha scoperto chi ha provocato l'incidente.

Poyraz cerca in tutti i modi di far riassumere Haziran, dopo il licenziamento. Nel frattempo, Idil per vendicarsi cerca un modo per far ingelosire Batu.

Il boutique hotel di Poyraz sta andando a fuoco e il ragazzo si attiva per salvare coloro che sono in pericolo.

Il padre di Poyraz, Sinan tiene prigioniera Haziran e successivamente cattura anche Batu e Idil che avevano cercato di liberare la ragazza.

Infine, Sinan dopo aver avuto un duro confronto con suo figlio, decide di suicidarsi.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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