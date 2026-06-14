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Be My Sunshine

SERIE TV15 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 16 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 16 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 16 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 16 giugno

Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine
Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine

Approfittando dell'assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem assume il controllo della cucina dell'hotel insieme a Burak e Nehir.

Tuttavia, la situazione degenera quando, dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, i tre hanno un forte malore.

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