La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 16 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Approfittando dell'assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem assume il controllo della cucina dell'hotel insieme a Burak e Nehir.
Tuttavia, la situazione degenera quando, dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, i tre hanno un forte malore.
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