La puntata integrale del 15 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Arrivano i genitori di Alper e Melisa e tutto ciò contribuisce ad aumentare le tensioni tra i due.
Melisa, infatti, è sempre più combattuta e inizia a mettere in discussione sia i sentimenti di Alper sia la sua volontà di condividere con lei il resto della vita.
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