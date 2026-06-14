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Be My Sunshine

SERIE TV15 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 15 giugno in streaming

La puntata del 15 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 15 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 15 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Arrivano i genitori di Alper e Melisa e tutto ciò contribuisce ad aumentare le tensioni tra i due.

Melisa, infatti, è sempre più combattuta e inizia a mettere in discussione sia i sentimenti di Alper sia la sua volontà di condividere con lei il resto della vita.

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