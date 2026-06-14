Arrivano i genitori di Alper e Melisa e tutto ciò contribuisce ad aumentare le tensioni tra i due.

Melisa, infatti, è sempre più combattuta e inizia a mettere in discussione sia i sentimenti di Alper sia la sua volontà di condividere con lei il resto della vita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google