Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Ecco cosa accadrà dal 20 al 24 aprile nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 20 al 24 aprile

Il fidanzamento di Alper e Biricik è messo in crisi da una promessa che Alper aveva fatto a Melisa. Poyraz riesce a scovare il cliente che ha istigato una lite e diffuso il video in rete per infangare il nome del boutique hotel.

Dopo la rottura con Haziran, l'atteggiamento di Poyraz cambia radicalmente, lasciandola spiazzata. Durante una discussione con Alper, Biricik si lascia sfuggire un'informazione che non avrebbe dovuto dire.

Alper ha scoperto che Haziran è responsabile delle difficoltà economiche di Poyraz e intende dirlo all'amico, ma Hakan, che è coinvolto, lo convince ad aspettare finché il debito non sarà saldato.

Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall'isola promettendole che in cambio le rivelerà il segreto che riguarda Haziran. Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi, ma mentre Hakan sta per salpare, interviene Poyraz che lo aggredisce.

Infine, Haziran racconta tutta la verità a Poyraz e tenta di spiegargli le sue ragioni, ma lui è troppo furioso per ascoltarla. Lei si ostina a rimanere sull'isola ma lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per allontanarla.

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