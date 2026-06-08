Ecco cosa accadrà dal 15 al 21 giugno nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì alla domenica, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 15 al 21 giugno

L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa, peggiora le cose tra loro. Melisa ha sempre più dubbi sul sentimento di Alper e sulla sua sicurezza di voler passare il resto della vita insieme.

In assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem prende le redini della cucina dell'hotel con Burak e Nehir. Dopo aver mangiato un piatto preparato da Gorkem, i tre hanno un forte malore.

Poyraz prepara una particolare proposta di matrimonio per Haziran e chiede a Selma, Fatih, Alper Melisa, Biricik e Beyazit di recitare i momenti salienti della loro storia d'amore.

Il matrimonio di Alper e Melisa celebrato dal sindaco Latif è un'occasione per riunire tutti gli amici e per presentare l'unione di altre coppie, come quella formata da Poyraz e Haziran.

Intanto, per sostenere le spese dell'università di Nehir, Selma affitta casa e Fatih cerca un altro lavoro.

Haziran e Poyraz accompagnano Hanife da Aliye, che si è impegnata ad occuparsi della bambina mentre la ragazza lavora.

Infine, Poyraz e Haziran con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik mettono in atto un piano per spaventare Nihat e proteggere Hanife e Deniz, riprendendo Nihat mentre minaccia Hanife.