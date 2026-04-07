Ayca Aysin Turan (Harizan) e Alp Navruz (Poiraz) in una scena di Be My Sunshine

Ecco cosa accadrà dal 13 al 17 aprile nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 13 al 17 aprile

Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, e la vicinanza di Selma la irrita a tal punto da far scontrare violentemente le due. Idil mette in moto il piano per impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza del boutique hotel, mentre Gorkem non riesce a stare lontano da Zeynep e fa di tutto per riconquistarne la fiducia.

Idil è pentita di aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel, così chiede al padre di intervenire per aiutarla. Gorkem, triste dopo la lite con Zeynep, trova conforto in Selma.

Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band che accompagna Buray ha un malore: l'evento è a rischio, ma un sostituto insospettabile sale sul palco e l'esibizione si svolge regolarmente accanto a Buray.

Nel frattempo, tra Haziran e Poyraz i sentimenti crescono, ma lei li reprime per paura che la verità esploda.

Infine, Poyraz installa una cabina fotografica e Idil coglie l'occasione per rimarcare la loro vicinanza, spingendolo a scattare una foto con lei davanti a Haziran. Gorkem è sempre più legato a Selma, e Zeynep ne è apertamente gelosa.

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