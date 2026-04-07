Martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 3 aprile del GF Vip.
In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry. E Raimondo Todaro ed Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità. Stasera saranno messi tutti alla prova.
Raimondo Todaro in lacrime: la mancanza della figlia mette a nudo le sue fragilità, ma stasera la sua Jasmine lo raggiungerà in Casa proprio per abbracciarlo. E ancora Raimondo Todaro al centro delle dinamiche della Casa, Francesca Manzini si sbottona: se non fosse stato fidanzato si sarebbe dichiarata a lui. Quali sono state le reazioni?
Alessandra Mussolini e i ricordi: l’amore per le donne della sua vita, mamma Maria e zia Sophia Loren.
Esplode il “tanga gate”. L’ indumento regalato da Blu Barbara Prezia a Nicolò Brigante e Renato Biancardi: un gesto di goliardia per alcuni, una totale mancanza di rispetto per altri. Dopo una grande intesa notturna, è scontro aperto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, tra recriminazioni e accuse.
Una nuova eliminazione: chi tra Ibiza Altea, Marco Berry e Antonella Elia dovrà abbandonare definitivamente la Casa?