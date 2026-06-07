Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dall'1 al 7 giugno in streaming gratis su Mediaset Infinity, Haziran e Poyraz smascherano Doygun. Poyraz rivede sua madre dopo tanti anni, ma non vuole parlare con lei.

Poyraz ha un incidente in auto. Poyraz fugge dall'ospedale dove è ricoverato e tutti gli abitanti dell'isola iniziano a cercarlo. Haziran trova Poyraz nel bosco. Dopo essere tornato a casa, Poyraz perdona sua madre.

Idil crede che sia stato Batu a provocare l'incidente a Poyraz.

Haziran lascia l'isola e decide di trasferirsi a Smirne.

Batu viene arrestato, ma, dalle videocamere di sorveglianza, Idil e Latif scoprono che il ragazzo ha provato a togliersi la vita.

Poyraz incontra Haziran a Smirne.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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