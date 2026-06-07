Valeria Angione e Luca Di Girolamo si sono sposati. "Abbiamo riscritto le stelle. 06/06/26, marito e moglie", ha scritto l'attrice e content creator, 30 anni, pubblicando i primi scatti dopo il sì.

Nata nel 1995 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, da genitori napoletani, Valeria Angione si è trasferita a Napoli a due anni. Dopo il diploma in recitazione teatrale e cinematografica, si è laureata in Economia e Commercio. La popolarità è arrivata prima sui social - conta più di 800mila follower su Instagram e più di 500mila su TikTok - e poi come attrice teatrale. Nel 2021 è stata conduttrice del programma Isola Party su Mediaset Infinity.

Valeria Angione e Luca Di Girolamo, ingegnere informatico, si sono sposati a Paestum, in provincia di Salerno, dove si sono conosciuti da adolescenti, per poi perdersi e ritrovarsi anni dopo, senza lasciarsi più. Ad agosto 2025, proprio in riva al mare di Paestum, è arrivata la proposta di matrimonio.