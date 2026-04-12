La puntata integrale del 13 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, mentre la presenza di Selma la infastidisce e la loro lite diventa inevitabile.
Idil avvia il suo piano per ostacolare la licenza del boutique hotel di Poyraz e Haziran.
Nel frattempo, Gorkem, incapace di stare lontano da Zeynep, si dà da fare per riconquistare la sua fiducia.