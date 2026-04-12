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Be My Sunshine

SERIE TV13 aprile 2026

Be My Sunshine, la puntata del 13 aprile in streaming

La puntata del 13 aprile di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 13 aprile della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 13 aprile

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshineAlp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, mentre la presenza di Selma la infastidisce e la loro lite diventa inevitabile.

Idil avvia il suo piano per ostacolare la licenza del boutique hotel di Poyraz e Haziran.

Nel frattempo, Gorkem, incapace di stare lontano da Zeynep, si dà da fare per riconquistare la sua fiducia.

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