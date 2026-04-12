La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 13 aprile della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, mentre la presenza di Selma la infastidisce e la loro lite diventa inevitabile.

Idil avvia il suo piano per ostacolare la licenza del boutique hotel di Poyraz e Haziran.

Nel frattempo, Gorkem, incapace di stare lontano da Zeynep, si dà da fare per riconquistare la sua fiducia.

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