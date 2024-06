80ennale D-day 6 giugno 1944 - 6 giugno 2024

Mediaset ricorda il D-DAY dedicando allo storico evento diversi appuntamenti: un doc d’autore in prima visione assoluta su Retequattro, Apocalypse:D-Day,il 6 giugno, e due serate, il 5 e il 6, con i doc D-Day - Il giorno più lungo, 6 Giugno '44 - Attacco all'alba!, D-Day - Sulle ali della Vittoria, Come ingannare i tedeschi - Storia dell'Armata Fantasma, Provenza, Agosto 1944: l'altro D-Day, su Focus. Sei documentari espressamente selezionati per raccontare lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, circostanza che segnò l'inizio della liberazione dell'Europa continentale dall'occupazione tedesca, durante la Seconda guerra mondiale. D-DAY: la più grande operazione anfibia della storia vide impegnate oltre 6.900 unità navali, parte di un convoglio che sbarcò oltre 132mila uomini su cinque spiagge europee: gli americani a Utah e Omaha Beach, i britannici a Gold e Sword Beach e i canadesi a Juno Beach. Nei vari documentari non si analizzerà solo la dinamica dell'operazione ma soprattutto tutto quello che ha preceduto lo sbarco come le trattative diplomatiche tra gli Alleati, l’imponente logistica dell’operazione, la formazione dei reparti d’élite e la preparazione delle truppe ad affrontare tutti i rischi dello sbarco nonché lo stress psicologico del sapersi esposti al fuoco nemico fin dal primo momento. Inoltre si approfondirà tutto quelloche lo sbarco ha reso possibile: la non semplice apertura della strada verso Berlino.