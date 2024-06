Il one man show di Andrea Pucci va in onda mercoledì 19 giugno in prima serata su Italia 1 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity

Mercoledì 19 giugno, alle 21.20, in prima serata su Italia 1 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity va in onda In... tolleranza zero, il one man show di Andrea Pucci. Il comico milanese porta al Teatro Nazionale di Milano In... tolleranza zero, show all'insegna della comicità e basato sulla vita del cinquantenne medio, dei suoi acciacchi e della sua fatica ad adattarsi alle talvolta folli mode dei giorni nostri.

Andrea Pucci, pseudonimo di Andrea Baccan, nasce a Milano il 23 agosto 1965. Dopo aver iniziato come tabaccaio e gioielliere, partecipa come concorrente alla trasmissione La sai l'ultima? e da qui inizia la sua gavetta. Successivamente, anche grazie al programma Colorado, riesce a raggiungere un pubblico sempre più numeroso.