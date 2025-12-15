Grande Fratello, Giulia Soponariu in lacrime: "Rapita a tre anni"

Durante la semifinale del Grande Fratello, Giulia Soponariu, prima finalista di questa edizione, scoppia in lacrime raccontando il trauma del rapimento subito quando aveva appena tre anni.

Giulia ripercorre i ricordi legati a quel giorno, ambientati nel parco dietro casa: "Io abitavo in un palazzo, dietro il mio palazzo c'era questo parco privato e io giocavo spesso con questa ragazza che era molto più grande, aveva quasi 14 anni. Io ero piccola, avevo quasi quattro anni, cioè io giocavo col suo monopattino perché me lo prestava e le giocavo col mio camioncino delle Barbie".

La concorrente continua: "Mi chiamò, mi disse Vuoi provare la mia bici? Iniziai a seguirla in un vialetto molto stretto, ad una certa si fermò e io sono salita in un furgone bianco. E da lì Blackout".