Gianluigi Nuzzi manda in onda alcune frasi che sarebbero state pronunciate da Emanuel Iannuzzi : "La mamma sta guidando, adesso ti chiudo il telefono in faccia. Cosa deve guardare? Quando sei bella? Non è che sei così bella che la mamma si emoziona. Vai a dormire, adesso ti picchio. Ora me la porto via la mamma e non torna più. Ma non lanci Beatrice dalla finestra? Speriamo si svegli tra sei mesi ".

A Dentro la Notizia, le parole di un testimone che avrebbe visto Beatrice viva qualche ora prima della sua morte: "Sono l'unico che ha visto Beatrice viva, stava piangendo. Io sono salito per salutare le bambine. Ero nel buio e non ho capito molto. Ho comunicato con la madre, ma Emanuela ha detto non chiamiamo l’ambulanza altrimenti chissà i miei suoceri cosa combinano".

Riguardo lo stato d'animo della mamma di Beatrice, l'uomo aggiunge: "Se la mamma aveva deciso di stare così, io non mi sono opposto. Emanuel non era allarmato dalla situazione della bambina. Abbiamo continuato a cenare, ma mi è stato garantito che la bambina stesse bene. Dopo la morte, loro mi hanno detto che era stato un incidente".

Entrambi gli indagati si troverebbero attualmente in carcere, Emanuela Aiello a Torino e Emanuel Iannuzzi a Genova, in attesa degli esiti definitivi dell'autopsia e delle relazioni del RIS.

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