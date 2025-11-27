Le puntate di Cherry season - La stagione del cuore, l'amata serie turca con Özge Gürel nei panni della protagonista, tornano disponibili gratis su Mediaset Infinity.

Cherry Season, trama e cast

La protagonista è Öykü Acar, aspirante stilista di talento che sogna di lavorare nella moda e vive sola con la madre e il fratello dopo l’abbandono del padre.​

Öykü è innamorata da sempre di Mete, fratello della sua migliore amica Burcu, ma lui la considera solo come una sorella.​

Per una serie di equivoci, però, Öykü finisce a frequentare Ayaz Dinçer, affascinante architetto e figlio di una famosa stilista, con cui inizia un rapporto fatto di scontri, attrazione e poi un amore sempre più forte.​



Nel cast di Cherry season - La stagione del cuore troviamo Dağhan Külegeç nei panni di Mete, Özge Gürel nel ruolo della protagonista Oyku e Serkan Çayoğlu, Ayaz nella serie tv, di cui Oyku si innamorerà.





