SERIE TV27 novembre 2025

Cherry Season - La stagione del cuore, tutti gli episodi gratis su Mediaset Infinity

Le puntate di Cherry Season, la serie turca con protagonista Özge Gürel, sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Le puntate di Cherry season - La stagione del cuore, l'amata serie turca con Özge Gürel nei panni della protagonista, tornano disponibili gratis su Mediaset Infinity.

Cherry Season, trama e cast

La protagonista è Öykü Acar, aspirante stilista di talento che sogna di lavorare nella moda e vive sola con la madre e il fratello dopo l’abbandono del padre.​

Öykü è innamorata da sempre di Mete, fratello della sua migliore amica Burcu, ma lui la considera solo come una sorella.​

Per una serie di equivoci, però, Öykü finisce a frequentare Ayaz Dinçer, affascinante architetto e figlio di una famosa stilista, con cui inizia un rapporto fatto di scontri, attrazione e poi un amore sempre più forte.​

Nel cast di Cherry season - La stagione del cuore troviamo Dağhan Külegeç nei panni di Mete, Özge Gürel nel ruolo della protagonista Oyku e Serkan Çayoğlu, Ayaz nella serie tv, di cui Oyku si innamorerà.


