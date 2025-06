Zinédine Zidane compie 53 anni, la foto con la moglie Véronique e i quattro figli

Zinédine Zidane ha festeggiato il suo 53esimo compleanno insieme alla moglie Véronique e ai quattro figli, Enzo, Luca, Théo ed Élyaz.

Per l'occasione il maggiore dei figli, Enzo, ha pubblicato sui social un tenero scatto di famiglia, che mostra l'ex calciatore prima di spegnere le candeline. "Buon compleanno papino mio. Grazie per tutto quello che fai per tutti noi. Ti voglio tanto bene", ha scritto, aggiungendo alcuni cuori rossi.

Anche Luca e Théo si sono uniti agli auguri per il padre, condividendo sui social altre foto scattate durante la serata dei festeggiamenti.

Zinédine Zidane e Véronique, la loro storia d'amore

Zinédine Zidane incontra Véronique a diciassette anni, agli inizi della sua carriera calcistica e la coppia convola a nozze nel 1994. Nel 1995 nasce il primo dei quattro figli, Enzo. Poi arrivano Luca nel 1998, Théo nel 2002 ed Élyaz nel 2005.

Presto l'ex calciatore e sua moglie diventeranno nonni: il primogenito della coppia, Enzo, ha annunciato sui social di aspettare un figlio dalla compagna Karen Goncalves.