Un gruppo di cantanti che con la magia della loro voce ha incantato il mondo: sabato 23 dicembre, per la prima volta a Verissimo, i The Tenors.

I The Tenors. sono un gruppo musicale composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Alberto Urso e Mark Masri.

Quello dei The Tenors è un gruppo attivo dal 2004 - anche se negli anni i componenti sono cambiati - ed è celebre in tutto il mondo. In quasi 20 anni di attività si sono esibiti in più di 60 programmi internazionali. Hanno preso parte, nel 2010, allo show di Oprah Winfrey insieme a Celine Dion. E si sono esibiti anche in occasione degli Emmy Awards nel 2011. L'anno dopo hanno cantato al Castello di Windsor per la Regina Elisabetta.

I The Tenors hanno collaborato con tantissimi artisti da calibro di Paul McCartney, Sarah McLachlan e Justin Bieber.

Dal 2022 fa parte del gruppo il cantante italiano Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di Amici.