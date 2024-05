Teresa Langella e il matrimonio con Andrea Dal Corso: "Mi sono ricordata che non ho la cresima"

Instagram @teresalangella___

Teresa Langella ha condiviso sui social le emozioni dell'imminente matrimonio con Andrea Dal Corso.

"Io che mi sono ricordata che mi devo sposare ma non ho la cresima. A voi risulta che senza la cresima non ci si può sposare? C'è chi dice sì e chi dice no...", ha scritto nelle sue storie su Instagram l'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, che a breve convolerà a nozze con il compagno in Costiera amalfitana.

"Amore, quattro mesi e finalmente saremo marito e moglie; ma tu ci pensi? Perché io devo ancora realizzare", aveva scritto sui social lo scorso 23 aprile Teresa Langella a corredo di un romantico scatto con il futuro marito.

Teresa Langella parla delle nozze con Andrea Dal Corso

A settembre Teresa Langella aveva parlato delle imminenti nozze con Andrea Dal Corso: "Devo ancora confermare la location, anche in base a quella avrò la data certa, ma sposarmi in Costiera è il mio sogno", aveva raccontato l'influencer in un'intervista.

Teresa Langella aveva parlato anche del primo incontro con Andrea Dal Corso a Temptation Island nel 2018, quando erano entrambi tentatori: "Questa storia mette i brividi. Ad inizio Temptation Island io incrociai lo sguardo di Andrea e ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più".

I due si erano poi incontrati di nuovo a Uomini e Donne: "Quando lo vidi in studio rimasi senza parole. Durante il nostro percorso lo mettevo alla prova costantemente, non riuscivo a conoscerlo fino in fondo. Dopo il suo no iniziò il mio incubo. Rimasi chiusa in hotel per una settimana, oltre a lavarmi, piangevo soltanto. Vissi quel no davvero male", aveva detto l'influencer.

Era stato poi Andrea a cercare Teresa, fuori dal programma: "Mi ha colpita quando inviò una lettera a mio padre, arrivò fuori al cancello di casa mia. Lì capii che non stava giocando, ho voluto credergli. Lui oggi, quando ne parliamo, mi dice che si sentì stretto in quella situazione. Lui ha un grande cuore, è buono, queste sono le cose di lui che mi hanno fatto perdere la testa".

La proposta di matrimonio era arrivata a gennaio del 2023: "Io non so come ha fatto, non avevo capito nulla. Credevo avesse organizzato una sorpresa per il mio compleanno, poi quando iniziò a parlarmi vidi che era in ansia, ma prima di vedere la scritta in spiaggia non avevo capito nulla", aveva raccontato Teresa Langella.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso parlano della proposta di matrimonio a Verissimo

Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano condiviso a Verissimo le emozioni dopo la romantica proposta di matrimonio, arrivata durante un viaggio alle Seychelles.

"Mi ha chiesto di sposarlo nel giorno del mio compleanno, quindi quando siamo saliti sull'elicottero pensavo che quella fosse già la sorpresa, che volesse farmi vedere l'isola dall'alto. Invece poi ho letto la proposta. Non me lo aspettavo", aveva detto Teresa Langella.

Andrea Dal Corso, invece, aveva raccontato: "Mi sono impegnato anche perché dovevo recuperare un no nazionale. Ho tirato fuori un po' di creatività". Prima di chiedere la mano di Teresa, Andrea aveva chiesto il permesso al papà della futura sposa: "Cinque minuti prima che arrivasse l'elicottero, ho pensato che non avevo chiesto il permesso al papà. Allora gli ho mandato un messaggio, solo che non prendeva la rete del cellulare. Alla fine mi aveva risposto che ne sarebbe stato felicissimo".