Pago dice addio al suo cane: “Ciao Lunetta”

Pago, nome d'arte del cantante Pacifico Settembre, pubblica su Instagram un post in cui annuncia la scomparsa della sua amata cagnolina Luna. "Ciao Lunetta", scrive il cantante condividendo uno scatto della cagnolina.

Il cantante sardo, 53 anni, ricorda i momenti di gioia passati insieme a Luna: "Mi mancheranno le tue feste ogni volta che varcavo la soglia di casa Settembre. Non voglio pensare quanto mancherai anche alla family".

Pago e Serena Enardu, l'amore ritrovato raccontato a Verissimo

Ospiti a Verissimo nel febbraio del 2023, Pago e Serena Enardu avevano ripercorso la loro storia d'amore in compagnia di Silvia Toffanin.

Dopo essere stati lontani per due anni, la coppia aveva raccontato il loro amore ritrovato: "Siamo rimasti separati per due anni in cui non ci siamo né visti né sentiti". Il cantante aveva spiegato anche perché si erano lasciati: "Eravamo entrati in una routine che non ci rendeva felici. Vivevamo come una coppia senza ascoltare le esigenze dell'altro". "Appena l'ho visto mi è saltato il cuore in gola", aveva rivelato Serena.

La storia d'amore di Pago e Serena è stata caratterizzata da molti alti e bassi: Serena Enardu e Pacifico Settembre sono stati insieme sette anni prima di lasciarsi dopo l'esperienza a Temptation Island Vip nel 2019. Nel 2020 al Grande Fratello Vip la coppia sembrava aver ritrovato l'amore, ma poco dopo la fine del reality si sono detti addio.

Dopo essere rimasti lontani per due anni, Pago e Serena confermano di essere tornati insieme nel gennaio 2023