Lorella Boccia, il picnic con la figlia Luce Althea: "Ti amo sempre di più"

Foto Instagram @boccialorella

Lorella Boccia ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con la figlia Luce Althea, nata nel 2021, dedicandole dolci parole. "Un picnic decisamente spartano con un bel sole insieme a te. Ho scattato le foto a febbraio e già sembri cresciuta tantissimo", ha scritto la ballerina e conduttrice a corredo degli scatti accompagnati da due cuori. "Sei più logorroica di me, parli in inglese meglio di me, ma soprattutto ti amo sempre di più ogni giorno cuore mio", ha aggiunto Lorella Boccia, che ha avuto la primogenita con il marito Niccolò Presta.

Lorella Boccia a Verissimo: "Essere mamma è la cosa più bella del mondo"

Lorella Boccia, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per la figlia: "Luce Althea è una bambina straordinaria e così curiosa. Essere mamma è la cosa più bella del mondo". "Il nome di mia figlia lo ho scelto con mio marito. Luce è il nome con cui mia mamma mi chiamava da piccola, ed è vicino a quello del nonno Lucio Presta, papà di Niccolò. Althea, invece, è una dea greca - significa 'colei che guarisce' - e lei è stata questo per noi, perché ha messo insieme tutti i pezzi delle nostre vite cercando di costruire un futuro. A lei dobbiamo la nostra felicità", aveva aggiunto la ballerina. Lorella Boccia, parlando del marito Niccolò Presta, con cui è sposata dal 2019, aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Niccolò è gelosissimo di nostra figlia, ha perso la testa per lei. Lui è molto dolce con Luce Althea". Lorella aveva anche condiviso alcune difficoltà vissute con la figlia: "Questo è stato un anno incredibile ma ci sono stati anche momenti in cui mi sono sentita spaesata. A volte, quando ero sola a casa con una bimba così piccola, esplodevo in pianti infiniti".