Gianluca Grignani e le molestie subite da ragazzino: "È stato devastante"

Gianluca Grignani ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, tra cui le molestie subite da ragazzino e la sua lotta contro la depressione.

"Da piccolo sono stato molestato durante un campo estivo, per me è stato devastante e lo dico per denunciare", ha dichiarato il cantautore di 52 anni, che a maggio ha pubblicato la sua autobiografia Residui di rock'n'roll.

Gianluca Grignani, parlando della sua battaglia contro la depressione, ha poi raccontato: "Vivo un periodo non facile. La depressione porta a chiederti se ciò che hai fatto e ciò che farai è abbastanza".

Il cantante - che con l'ex moglie Francesca Dall'Olio ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona - ha poi aggiunto: "I miei figli mi danno tutta la forza necessaria per reagire".

Ospite a Verissimo, Gianluca Grignani aveva parlato delle molestie subite da ragazzino.

"A 10 anni sono stato molestato da un ragazzo più grande. Aveva 18 anni e mi chiedeva di avere dei rapporti, ma siccome io non volevo, mi picchiava", aveva raccontato il cantante.

"Mi ricordo la sensazione di colpa che ho provato, mi sono sentito in colpa. Da allora il mio sorriso è diventato più amaro. I miei genitori hanno fatto l'errore di non denunciare, ma certi comportamenti non andrebbero perdonati", aveva aggiunto Gianluca Grignani, che aveva condiviso anche l'amore per i suoi figli.