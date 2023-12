Federica Pellegrini

Federica Pellegrini sta per diventare mamma. La bimba della campionessa dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno. "Data indicativa il 29 dicembre", afferma Federica Pellegrini, ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante. La campionessa sta già pensando a come sarà il parto: "Mi piacerebbe in acqua, ovviamente poi possono succedere 3mila cose. Per esempio già fare l'epidurale non ti consente poi di fare il parto in acqua, quindi vedremo". "Mi piacerebbe non tanto per tutto quello che è scientificamente provato sul parto in acqua, ma perché mi conosco in quell'ambiente, mi sento a mio agio in quell’ambiente", spiega la campionessa che aveva parlato del desiderio del parto in acqua anche ospite a Verissimo. "Mi sono informata perché è un ambiente che conosco bene e conosco bene anche il mio corpo come si adatta all’acqua. È logico che sia una cosa completamente diversa, però è come se fossi in un ambiente che conosco bene”, aveva detto Federica Pellegrini.