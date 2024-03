Cristian Forti e Valentina Pesaresi festeggiano due mesi insieme

Instagram @valentina.pesaresi e @cristianfortii

Cristian Forti e Valentina Pesaresi hanno celebrato due mesi del loro amore, sbocciato a gennaio nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne.

La coppia ha pubblicato su Instagram un romantico scatto, a corredo del quale l'ex corteggiatrice, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Due mesi di noi, sembra passato così tanto tempo".

L'ex tronista ha poi condiviso nelle sue storie su Instagram un video con la fidanzata a Roma, nel Giardino degli Aranci: "Oggi siamo venuti in un posto importante, dove avevamo fatto l'esterna di Uomini e Donne in cui Valentina mi aveva parlato di alcuni aspetti del suo carattere".

"Fa un po' uno strano effetto tornare qui dopo questi mesi ma è bello…", ha aggiunto la coppia, che ha condiviso anche la foto di un tenero bacio.

Cristian Forti e Valentina Pesaresi a Verissimo: "Siamo molto innamorati e felici"

Ospiti a febbraio a Verissimo, Cristian Forti e Valentina Pesaresi avevano parlato della loro storia d'amore.

"È un destino che doveva andare così… abitiamo vicini e non ci eravamo mai visti prima di Uomini e Donne", aveva esordito Valentina. "Dopo il programma la nostra storia procede bene, siamo molto innamorati e felici", aveva aggiunto Cristian.

Valentina Pesaresi aveva spiegato a Silvia Toffanin: "Non me lo aspettavo di trovare una persona così in un programma e, usciti da Uomini e Donne, è ancora meglio: Cristian è molto sensibile e sta dimostrando ancora di più il suo lato emotivo. Anche quando ci sono delle discussioni, lui cerca sempre di trovare il modo per rimediare e chiarire".

"Mi sono innamorato di Valentina per il suo modo di fare e di ragionare e per la sua maturità. Anche durante le discussioni, lei è molto pacata, mentre io sono molto istintivo", aveva detto Cristian, e Valentina, che si era commossa nel ricevere una romantica lettera dal fidanzato, aveva aggiunto: "Lui riesce sempre a stupirmi e questo è bellissimo, io faccio più fatica a esternare i miei sentimenti ma con lui sto cambiando".

Rivivi, nel video sotto, l’intervista a Verissimo a Cristian Forti e Valentina Pesaresi.