Cristian e Valentina, la storia d'amore dopo Uomini e Donne: "Sta andando molto bene"

Cristian e Valentina parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne. "Sta andando molto bene", afferma la coppia.

Valentina, 22 anni, parlando di come sia Cristian fuori dal programma: "È ancora meglio: è molto sensibile e, anche quando ci sono delle discussioni, cerca sempre di trovare il modo per rimediare, per chiarire. Non me lo aspettavo di trovare una persona così in un programma".

Cristian, 22 anni, invece rivela cosa l'abbia fatto innamorare di Valentina: "Il suo modo di fare, come ragiona, la sua maturità".