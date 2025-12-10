Domani, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, arriva Una, Nessuna, Centomila, il concerto straordinario da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne.
Giunta alla sua terza edizione, Una, Nessuna, Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.
Condotto da Fiorella Mannoia e con l'amichevole partecipazione di Amadeus, l'evento porterà sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili.
Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.
Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner, sono già stati raccolti 700.000 euro, ripartiti e devoluti a 14 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.
In occasione della messa in onda televisiva, per dare un ulteriore e importante contributo alla raccolta fondi, sarà attivo il numero solidale attraverso il quale sarà possibile donare per continuare a sostenere i centri antiviolenza.
L’evento è organizzato e prodotto da Friends & Partners e la regia è di Luigi Antonini.