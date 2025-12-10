Condotto da Fiorella Mannoia e con l'amichevole partecipazione di Amadeus , l'evento porterà sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili.

Giunta alla sua terza edizione, Una, Nessuna, Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia , una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.

Fiorella Mannoia

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner, sono già stati raccolti 700.000 euro, ripartiti e devoluti a 14 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

In occasione della messa in onda televisiva, per dare un ulteriore e importante contributo alla raccolta fondi, sarà attivo il numero solidale attraverso il quale sarà possibile donare per continuare a sostenere i centri antiviolenza.

L’evento è organizzato e prodotto da Friends & Partners e la regia è di Luigi Antonini.