Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 5 aprile dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 5 aprile

Sahika dice ad Halit che Ender e Kaya hanno intenzione di sposarsi. L'uomo si confronta subito con Ender sulla questione. Inoltre, Sahika va a parlare con Erim, nonostante Halit le abbia vietato di farlo.

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