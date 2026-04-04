Isabel Serrano (Leocadia) in una puntata de La promessa

Scopriamo cosa accadrà domenica 5 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del loro castello.

La Promessa, le anticipazioni del 5 aprile

Nella puntata di domenica 5 aprile, Curro si rivolge a Manuel per fare luce sul rapporto travagliato tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro.

Quello che scoprirà non è quello che si aspettava, e insieme a Lope si ritrovano nuovamente a chiedersi il perché dell'attentato alla vita di Curro.

Maria affronta Samuel riguardo alla lettera di ammonizione ricevuta dal sacerdote.

Nel frattempo, Martina incontra Adriano, entrato nel palazzo senza invito, e lo esorta ad andarsene. Martina promette all'uomo che chiederà a Catalina di riceverlo.

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