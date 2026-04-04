Seray Kaya (Sirin) in una puntata de La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 5 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar smaschera Sirin.

La forza di una donna 3: cosa succede il 5 aprile

In una foto che ritrae Fazilet, Sirin ha visto gli orecchini che aveva in mano Bahar.

Decide di cercare il gioielliere a cui Bahar e Bersan avevano venduto gli orecchini per fotografarli e usarli contro la sorella.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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