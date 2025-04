Una serata da ricordare tra brindisi e passi di danza

Le otto coppie dimenticano per un attimo le sfide e si divertono a far festa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo una giornata di allenamenti, confidenze e qualche lacrima di commozione, le otto coppie si dispongono a tavola, prendendo posto al corrispettivo colore della squadra. Tra chiacchiere di conoscenza e risate di gruppo, i concorrenti iniziano a guardarsi intorno, lunedì è sempre più vicino e iniziano i dubbi su chi nominare, chi battere, chi eliminare. Questo clima disteso è la calma prima della tempesta?

La serata inizia con un brindisi collettivo e solo a una concorrente è rivolto: "Calici in alto per Laura!" A mezzanotte la donna compirà gli anni e le squadre si preparano a festeggiare. Un accenno è questo aperitivo intavolato dai commensali: la judoka si dice felice: "Mi rendete felice!" Ma le squadre avvertono, per ora si festeggia, poi si gareggerà. Dopotutto, l'obiettivo del gioco aleggia nella Casa delle Coppie: un milione d'euro, una cassaforte da aprire, chiavi da conquistare.

A stemperare tutto ci pensa Stefano, con la sua allegria e la sua energia trasforma il salone in una sala da ballo e insegna a tutti il Cha Cha Cha. Divisi in coppie, il maestro mostra i passi facendosi aiutare dalla compagna Manila. Si ride, si balla e tutti sembrano apprendere al meglio, ma una sfida è pur sempre una sfida e i concorrenti non possono demordere. L'aria è molto leggera, la musica aiuta sempre, sia a portare calma sia a unire le persone.

In questa complicità, dopo tante prove, Stefano in giardino ripete i passi base e Laura, con Jasmine, Pierangelo, e le sorelle Boccoli, commenta divertita che Giorgia è un po' preoccupata per lunedì e tutti si guardano fra loro. Il ballerino afferma: "Siamo qui per gareggiare, è giusto che si pensi anche al gioco!"

Saranno pronti per le sfide che li attendono? E le coppie resteranno ancora così amiche le une con le altre oppure appena la tensione si accenderà anche i loro animi divamperanno? Per ora, lasciamo pure che si godano il ritmo e la danza.