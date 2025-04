Una prova di ispirazione galileiana

Le coppie sono messe davanti a una sfida: unica regola? Non rompere le uova!

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Una nuova sfida attende le coppie che, ritrovatesi in giardino, ascoltano il messaggio che Benedicta legge per loro:

"Nel 1589 Galileo Galilei, ha sperimentato il moto della caduta dei gravi dalla Torre di Pisa per dimostrare che il tempo di discesa dei corpi e indipendente dalla massa.

Oggi tocca a voi diventare novelli Galileo facendo cadere delle uova fresche da un'altezza di due metri. Avete venti minuti di tempo per costruire una struttura che ammortizzi la caduta dell'uovo impedendone la rottura.

Potete utilizzare solamente il contenuto della vostra scatola".

Benedicta fa una precisazione: ogni coppia dispone di due uova, una per fare un test, l'altra da usare per la prova effettiva.

"Se almeno metà delle coppie riuscirà nell'intento, potrete ricevere la spesa che avete ordinato, altrimenti ve ne verrà consegnata solo metà" continua.

Un po' trepidanti, un po' timorosi, i concorrenti si apprestano a svolgere il compito: l'idea di fare un'eventuale dieta non li alletta per niente!

All'interno delle scatole, le coppie trovano oggetti bizzarri: palloncini, cannucce, carta igienica. Tutto può essere utile per non fare una frittata!

Ogni duo si applica per costruire una piccola struttura, il cui scopo sarà quello di impedire all'uovo di rompersi. Poi, inizia la sfida vera e propria.

I concorrenti salgono su un pouf e fanno precipitare le uova da ben due metri di altezza. Vedere il guscio integro e liscio li riempie di gioia!

Solamente Pierangelo e Jasmine ammaccano un po' l'uovo, ma per fortuna il tuorlo e l'albume sono ancora all'interno.

La prova viene superata, la spesa è salva. Anche a The Couple - Una vittoria per due, rompere le uova nel paniere potrebbe risultare pericoloso...ma per questa volta, i concorrenti possono ritenersi soddisfatti. Bravi novelli Galilei!