Thais Wiggers e gli esordi nel mondo della moda

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La convivenza tra le diverse squadre continua e il tempo sembra scandire non solo le ore, ma anche anche le similitudini fra i diversi concorrenti. The Couple - Una vittoria per due non è soltanto un'occasione per mettersi alla prova o vincere un milione di euro, ma anche confrontarsi con chi è diverso da sé e scoprirne le somiglianze . Brigitta ha iniziato la sua carriera nel mondo dell'intrattenimento televisivo per poi approdare al circo, Thais, invece, ha mosso i primi passi in un settore molto simile, ma quanto meno diverso. Le due donne si confrontano e raccontano, quando la circense esorta la concorrente a raccontare il suo passato.

"Ero sulla spiaggia, mi hanno chiamato per scattare delle foto per un concorso di bellezza" racconta Thais, ricordando un pomeriggio di un giorno qualunque che si è trasformato in qualcosa di diverso. "Una storia da favola" continua la donna e da qui ricorda come è diventata modella. Da appena adolescente vince un concorso di bellezza, ma nemmeno lei riusciva a crederci: "Avevo l'apparecchio, sorridevo a malapena, ma tutti mi dicevano che ero bella, potevo diventare una modella" così racconta Thais.

Si è poi trasferita a Miami dove ha iniziato definitivamente la sua carriera: "Ai miei occhi, non ero la più bella, non la più alta, ma sono riuscita lo stesso". Brigitta sottolinea quanto, spesso, il carattere riesca a far superare quelli che apparentemente potrebbero sembrare degli ostacoli. La tenacia, la volontà, la determinazione: tutte chiavi per costruire il proprio futuro. Forse, le stesse chiavi che saranno necessarie ad arrivare fino alla fine di questa competizione e riuscire ad aprire la cassaforte che contiene il milione!