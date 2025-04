Prime frizioni nella Casa delle Coppie: Laura Maddaloni sente il peso delle differenze generazionali

Laura confida a Brigitta di percepire una distanza con Jasmine e Pierangelo, troppo energici per i suoi ritmi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

I primi giorni nella Casa di The Couple - una vittoria per due, sono ormai alle spalle, e per i concorrenti la convivenza forzata comincia a farsi sentire. Le differenze nelle abitudini quotidiane, nei caratteri e anche nell’età iniziano a emergere, rendendo la vita sotto lo stesso tetto sempre più interessante… e a tratti complicata.

Durante la loro routine di skincare mattutina, Laura si confida con Brigitta, lasciando trasparire qualche malumore. A farle storcere il naso, in particolare, sono stati alcuni atteggiamenti di Jasmine e Pierangelo, la coppia più giovane della casa. Laura ammette di sentirsi spesso in difficoltà nel relazionarsi con loro, forse a causa della differenza generazionale.

Per lei, il gap d’età si fa sentire non solo nei ritmi quotidiani, ma anche nel modo di affrontare la convivenza. Un piccolo sfogo che apre uno spiraglio su dinamiche che, con il passare dei giorni, potrebbero accendersi ancora di più.