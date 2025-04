Pierangelo Greco a Jasmine Carrisi: basta pensare al passato

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non sempre le coppie vanno d'amore e d'accordo a The Couple – Una Vittoria per Due: anche una piccola divergenza di vedute può portare i componenti di una stessa squadra a mantenere due posizioni opposte.

Jasmine sta attraversando un periodo particolare, insicurezze e paure si fanno largo e, alle volte, tornano alla mente episodi del passato.

Il pensiero della cantante è ancora rivolto all'ex fidanzato e Pierangelo non sa più come spiegarle che il vecchio partner non merita le sue attenzioni. Gli sta dando tanta, troppo importanza. Contrariata, Jasmine rivendica il proprio diritto di sfogarsi.

"A me dispiace essere così duro" continua Pierangelo "Ma so che questo è l'unico modo per volerti bene!". Secondo il ragazzo, l'ex di Jasmine non deve essere più presente tra i suoi pensieri, ma la compagna di squadra fa fatica ad accettare questo consiglio, preferisce parlarne per non tenere tutto dentro.

La soluzione di Laura è semplice: non servono parole, Jasmine ha solo bisogno dell'abbraccio e del sostegno del suo più caro amico. Pierangelo ci tiene a precisare che, da parte sua, non mancherà mai l'appoggio ma, allo stesso tempo, vorrebbe aprirle gli occhi. Jasmine dovrebbe smetterla di focalizzarsi su una persona da cui si è separata da almeno un anno.

"Quando ti viene quel nome, pensa ad altro!" le suggerisce Pierangelo, ricordando di aver vissuto un'esperienza simile, durante la quale avrebbe apprezzato qualcuno che gli desse una scossa.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la coppia non sembra, quindi, essere sulla stessa lunghezza d'onda. Jasmine, ancora nostalgica, guarda indietro, Pierangelo, più determinato, guarda avanti.