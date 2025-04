Le sorelle Boccoli raccontano gli inizi della loro carriera

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Pierangelo e Jasmine si ritrovano a chiacchierare di bellezza ed estetica con le avversarie Benedicta e Brigitta e fra un commento e l'altro i due giovani sono sempre più interessati a conoscere il passato delle due sorelle. Televisione, spettacolo, successi, la coppia Boccoli riavvolge il nastro dei ricordi e ritorna con la mente agli esordi della loro carriera. Erano poco più che adolescenti quando hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell'intrattenimento: fra provini e sfide, le due sorelle hanno partecipato a programmi di varietà e così ha avuto inizio quello che è diventato un vero e proprio lavoro.

Benedicta racconta di aver convinto sua madre, doveva essere in coppia con sua sorella Brigitta, la quale però frequentava ancora la scuola. La clemenza del genitore permise loro di vivere quel sogno. Brigitta, invece, ricorda con un sorriso la sua incapacità di ballare: "Dovevamo fare dei balli insieme, ma mia sorella sapeva ballare, io per niente".

Poi il racconto si sposta sulle prime esperienze con i fan e Jasmine chiede: "Come avete gestito il successo?" Le due donne ricordano la popolarità improvvisa, gli autografi firmati, l'affetto del pubblico. Tuttavia, però, la popolarità è volatile e non dura per sempre. Negli anni si sono reinventate, Benedicta, per esempio, è diventata un'attrice teatrale e dipinge i ricordi di palchi e spettatori.

Conoscere gli avversari è importante e le coppie iniziano a raccontarsi o a interrogare. Che sia una strategia per individuare punti di forza o di debolezza? La strada per conquistare le chiavi è ancora lunga, ma nessuno dei concorrenti dimentica l'obiettivo finale: aprire la cassaforte.