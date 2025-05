L'amore di Andrea Tabanelli per la sua compagna e i suoi figli

Andrea confida a Manila quanto sia difficile per lui stare lontano dai figli e dalla fidanzata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Stare lontano dai propri figli può essere una prova molto difficile per i concorrenti. Non vivere quotidianamente la famiglia può far nascere delle mancanze.

Andrea, parlando con Brigitta, riconosce di sentire il distacco dai suoi due bambini. Probabilmente prova una sofferenza maggiore di loro, perché i ragazzini possono accendere la tv e vederlo.

Il pensiero va anche alla sua fidanzata, forse ha bisogno di lui. Inizialmente la ragazza non era felice che Andrea affrontasse questa nuova esperienza, ma il giovane le ha fatto capire quanto fosse importante per lui partecipare al programma.

Prima di entrare nella Casa delle Coppie, Andrea credeva che la lontananza fosse difficile per le persone che aspettano fuori ma in realtà si sta rendendo conto che è tutto il contrario: la situazione si sta rivelando inaspettatamente complicata per lui.

Brigitta ascolta e concorda con l'amico: la mancanza della famiglia si fa sentire. Ma non bisogna arrendersi, la finale di The Couple - Una vittoria per due si avvicina e la possibilità di vincere il milione diviene sempre più tangibile.